San Gavino, 44enne denunciato: deteneva un deposito abusivo di rifiuti

L'uomo deteneva illegalmente 14 auto fuori uso, quasi totalmente smantellate e prive di parti essenziali di carrozzeria e meccanica

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale, supportati dall’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e dal Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà un operaio 44enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile di attività di gestione non autorizzata di rifiuti.

L’accusa è scaturita dal ritrovamento, nel suo terreno agricolo situato in agro di San Gavino Monreale, di una vera e propria discarica abusiva. Qui l’operaio deteneva illegalmente 14 auto fuori uso, quasi totalmente smantellate e prive di parti essenziali di carrozzeria e meccanica. Oltre ai veicoli, sono stati trovati circa 60 lamierati e componenti auto, insieme a numerosi rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tra i materiali nocivi spiccavano parti contenenti amianto, filtri olio e diverse batterie al piombo esauste.

L’intervento del NOE, reparto specializzato dell’Arma per i reati ambientali, è cruciale. Nei prossimi giorni, il Nucleo condurrà accurate verifiche tecniche sul sito per accertare l’eventuale contaminazione del suolo e valutare l’impatto ambientale causato dall’abbandono incontrollato di questi materiali. Questi accertamenti determineranno il livello di inquinamento dell’area e l’eventuale necessità di disporre successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it