Morte Maddalena Carta, il ministro Schillaci: “Siamo vicini alla famiglia”

La morte della giovane dottoressa Maddalena Carta ha sconvolto non solo la Sardegna ma tutta la comunità medica a livello nazionale e anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha voluto mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia.

“Siamo vicini alla famiglia della dottoressa 38enne, Maddalena Carta. Abbiamo inviato il nostro cordoglio e siamo vicini anche ai medici di famiglia” ha detto a margine della presentazione della campagna di prevenzione “Ottobre rosa” tenutasi oggi alla Camera.

“Vogliamo fortemente riformare la medicina generale, riformare la formazione in questo settore” ha poi aggiunto, affermando anche che: “i medici non dovrebbero mai restare soli e i contratti dovrebbero essere rispettati”.

