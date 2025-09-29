Sport Infortunio Belotti, i tempi di recupero per rivedere il gallo in campo

Doccia gelata per il Cagliari di mister Pisacane che dopo poche giornate perde per tanto tempo il suo attaccante titolare

Crediti foto: Cagliari Calcio

Doccia gelata per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che dalla gara contro l’Inter esce con una doppia amarezza: il risultato del match favorevole ai nerazzurri e la lesione del legamento crociato dl ginocchio sinistro per Andrea Belotti.

Le sensazioni del momento sono state confermate dopo gli accertamenti medici con i rossoblù che dopo poche giornate perdono subito il loro attaccante principe.

Per quanto riguarda i tempi di recupero Belotti dovrà stare fermo almeno 6 mesi prima di poter nuovamente riprendere l’attività sportiva, a questo seguirà il necessario periodo di riatletizzazione che allungheranno i tempi di almeno un altro mese. Per rivedere il Gallo in campo si dovrà aspettare all’ultimissima parte del campionato in corso.

