Infortunio Belotti, i tempi di recupero per rivedere il gallo in campo

Doccia gelata per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che dalla gara contro l’Inter esce con una doppia amarezza: il risultato del match favorevole ai nerazzurri e la lesione del legamento crociato dl ginocchio sinistro per Andrea Belotti.
Le sensazioni del momento sono state confermate dopo gli accertamenti medici con i rossoblù che dopo poche giornate perdono subito il loro attaccante principe.
Per quanto riguarda i tempi di recupero Belotti dovrà stare fermo almeno 6 mesi prima di poter nuovamente riprendere l’attività sportiva, a questo seguirà il necessario periodo di riatletizzazione che allungheranno i tempi di almeno un altro mese. Per rivedere il Gallo in campo si dovrà aspettare all’ultimissima parte del campionato in corso.
