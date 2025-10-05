Buggerru, tragica scoperta in spiaggia: ritrovato un corpo senza vita

Sul posto Guardia Costiera e 118: avviate le indagini per risalire all’identità della vittima e alle cause del decesso

Tragedia a Buggerru, sulla costa sud-occidentale della Sardegna, dove nella mattinata di oggi è stato ritrovato un cadavere tra gli scogli della spiaggia del paese. La scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme alla Capitaneria di Porto, che ha inviato sul posto una squadra della Guardia Costiera.

In pochi minuti sono arrivati anche gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona. Il corpo appartiene a una donna, turista polacca, e dai primi esami risulterebbe annegata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it