Drammatico incidente ad Alghero: morta una donna, altri 3 feriti

L'auto in cui viaggiavano 4 persone si è ribaltata e ad avere la peggio è stata la donna: grave il marito e altre due passeggere

Tragedia sulla statale 127 bis, ad Alghero. Una donna ha perso la vita e altre 3 persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente d’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano le quattro persone — la vittima, il marito alla guida e due donne — avrebbe perso il controllo e si sarebbe ribaltata sulla carreggiata, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’impatto è stato violentissimo e per la donna non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi del 118, arrivati anche con un elicottero, hanno trasportato i feriti negli ospedali di Sassari e Alghero. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo, e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

