Udinese-Cagliari, Pisacane ammette i rischi: “Grossi errori, ma c’è un’anima”

“Ci prendiamo questo punto, consapevoli che alcune cose si potevano fare meglio evitando dei rischi che ti possono costare molto cari”. Così Fabio Pisacane al termine di Udinese-Cagliari 1-1.

“La squadra sicuramente ha un’anima, c’è energia positiva che permette di avere dalla propria parte degli episodi, nonostante grossi errori che nella tua trequarti possono compromettere una partita” ha detto ancora il tecnico rossoblù. “Non è ammissibile sbagliare certe cose se vogliamo ottenere l’obiettivo salvezza, una squadra come la nostra non può regalare così come si è visto nella ripresa”.

Poi i complimenti a Borrelli. “Ha fatto una grande partita, sono felice per lui, per il suo primo gol in Serie A che spero sia il primo di una lunga serie”. E sull’infortunio di Mina spiega: “L’impiego di Mina è una mia responsabilità, fa parte del mio mestiere fare delle scelte, è uscito per un fastidio al polpaccio, non era al cento per cento ma ho deciso di utilizzarlo dal primo”.

