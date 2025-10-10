Meteo Sardegna, nel fine settimana arriva la pioggia

È in arrivo un fine settimana di probabili rovesci sulla Sardegna che faranno da contrasto alla generale ottobrata che invece si abbatterà sull’Italia.
Secondo quanto riferito da Ilmeteo.it, nelle prossime ore si verificherà un addensamento nuvoloso che potrebbe comportare una serie di rovesci a causa di una zona depressionaria.
Sia oggi che domani perciò sono previste delle piogge irregolari sull’Isola, mentre domenica il tempo dovrebbe stabilizzarsi, pur rimanendo generalmente nuvoloso.
