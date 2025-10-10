Asinara, giri turistici abusivi nel parco: denunciati due operatori

Altre due turiste invece sono state sanzionate per essersi recate in bicicletta e aver fatto il bagno in un'area in cui vige il divieto di balneazione

Due operatori turistici sono stati denunciati dai Carabinieri per aver svolto dei giri turistici abusivi all’Asinara con autista personale.

I due infatti avevano utilizzato un’auto della loro struttura ricettiva che era autorizzata solo per il supporto logistico alle attività di ricezione.

Altre due turiste poi sono state sanzionate per aver circolato nella spiaggia di Cala Sant’Andrea con le loro biciclette e fatto poi il bagno in un’area in cui è in vigore il divieto di balneazione e transito.

