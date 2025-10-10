L'uomo è stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza installate lungo il tratto stradale, a seguito della denuncia del ciclista

Vallermosa, investe un ciclista e scappa: deferito un 51enne

Un 51enne residente a Musei è stato deferito in stato di libertà in quanto ritenuto responsabile di reati di lesioni personali lievi e omissione di soccorso in seguito di un incidente stradale.

L’uomo è stato rintracciato successivamente ad una querela presentata da un 56enne residente a Uta. Secondo quanto riferito, i fatti risalgono allo scorso 29 luglio e l’incidente è avvenuto lungo la strada Statale 293 nel tratto di Vallermosa.

Si trattò di uno scontro tra un’auto e una bicicletta. Fortunatamente l’uomo alla guida della bicicletta non ha riportato lesioni gravi. Mentre il 51enne si è allontanato senza prestare soccorso.

Le indagini dei militari, condotte mediante l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza installate lungo il tratto stradale e l’escussione di diversi testimoni, hanno permesso di identificare il presunto responsabile, nei cui confronti è stata formalizzata la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.

