Meteo Sardegna, atteso un peggioramento con acquazzoni e temporali

Dopo giorni di alta pressione e clima stabile, atteso un peggioramento con piogge diffuse e temporali tra martedì e giovedì

La settimana si apre con un campo di alta pressione ancora ben saldo sui settori occidentali del continente, garantendo condizioni meteo stabili su gran parte dell’Italia. Tuttavia, già da martedì la situazione cambierà, con l’arrivo di piogge e acquazzoni che interesseranno in particolare Sardegna e Sicilia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, tra mercoledì e giovedì il maltempo si estenderà gradualmente anche al Sud e al Centro Italia, con piogge più insistenti su Lazio e Abruzzo.

Sull’isola, oggi sono attese velature in transito durante la giornata, con isolati fenomeni locali, mentre in serata e nottata si prevede un progressivo peggioramento. Domani, martedì, la nuvolosità sarà irregolare già dal mattino ma con tempo ancora asciutto; nel pomeriggio e in serata sono attesi acquazzoni sparsi e rovesci anche intensi, specie sul settore settentrionale.

Il peggioramento potrebbe proseguire anche nel weekend, quando una perturbazione atlantica potrebbe portare nuove piogge e segnare la svolta autunnale sul Mediterraneo.

