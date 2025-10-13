Monserrato, evade dai domiciliari: 46enne arrestato dai Carabinieri

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso fuori casa in violazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria

Un 46enne disoccupato di Monserrato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di evasione.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato sorpreso dai militari mentre si trovava fuori casa, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato condotto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari–San Bartolomeo, dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo, fissati per la mattinata odierna.

