Dinamo Sassari, vantaggio sprecato e altra sconfitta: a Cremona è 79-75

Seconda battuta d’arresto consecutiva per la Dinamo Sassari, sconfitta ieri a Cremona con il punteggio di 79-75 dopo aver dominato per oltre metà gara. I ragazzi di coach Massimo Bucchi, avanti anche di 15 punti a metà del terzo quarto, si sono disuniti nel momento decisivo, subendo la rimonta dei padroni di casa.

Complici le assenze di Johnson e Ceron, ai sassaresi non sono bastate le ottime prove di Desure Buie (15 punti e 11 assist) e Nick McGlynn (16 punti).

Nel post gara Bucchi ha riconosciuto i limiti della squadra. “Abbiamo giocato una discreta partita, ma non abbastanza buona per vincere. Troppe disattenzioni nel finale ci sono costate la vittoria. L’atteggiamento però è stato encomiabile: nonostante le rotazioni ridotte, i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine”.

La Dinamo tornerà in campo tra due giorni in Portogallo, per l’esordio stagionale in FIBA Europe Cup contro lo Sporting Lisbona.

