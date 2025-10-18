Verso Cagliari-Bologna, la probabile formazione titolare di Pisacane

Il Cagliari si appresta ad ospitare il Bologna alla Unipol Domus, domani alle ore 15:00, nel match valevole per la 7a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
Il tecnico degli isolani può sorridere per i recuperi importanti di Gaetano e Zappa (che tuttavia non dovrebbero scendere in campo dal primo minuto), così come quello di Yerry Mina che salvo sorprese dovrebbe prendere parte alla sfida strappando una maglia da titolare.
Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Borrelli.
