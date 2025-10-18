Decimomannu, viola divieto avvicinamento alla compagna: 39enne arrestato

Nonostante fosse sotto il controllo del braccialetto elettronico, l'uomo ha continuato a tenere condotte moleste e persecutorie nei confronti della vittima

I Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno eseguito nella serata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, che dispone una misura più restrittiva per un musicista di 39 anni residente nel comune.

Il provvedimento è la conseguenza di una richiesta di aggravamento presentata dagli stessi militari operanti. Questi hanno documentato come l’uomo abbia ripetutamente violato le condizioni della precedente misura cautelare, ovvero il divieto di avvicinamento e comunicazione con la sua ex compagna.

Nonostante fosse sotto il controllo del braccialetto elettronico, l’uomo ha continuato a tenere condotte moleste e persecutorie nei confronti della vittima. Tale persistenza ha convinto l’Autorità Giudiziaria a inasprire la misura.

La vicenda rappresenta l’evoluzione di un caso iniziato il 13 settembre scorso, quando era stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Quella misura era scaturita dalla denuncia della donna, la quale aveva riferito di essere vittima di minacce e ingiurie da parte del compagno, episodi che si sarebbero protratti per diversi anni, dal 2016, anche in presenza del figlio minore.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come stabilito dal Giudice.

