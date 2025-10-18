Villacidro, maltrattamenti in famiglia: allevatore 44enne condannato a 2 anni

L'ordinanza giunge da una sentenza definitiva di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Villacidro tra il gennaio e il novembre del 2023

I Carabinieri della Stazione di Villacidro hanno eseguito nella giornata odierna un ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e riguarda un allevatore 44enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’ordinanza scaturisce da una sentenza definitiva di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Villacidro tra il gennaio e il novembre del 2023.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione. Dopo il completamento delle procedure formali, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove inizierà a espiare la condanna.

