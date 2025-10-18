Cagliari, aggressione in via Sicilia: giovane accoltellato, è grave

Sangue nel cuore di Cagliari. Intorno alle 21 una violenta lite tra giovani è scoppiata in via Sicilia, all’incrocio con via Napoli, nella zona centrale di Stampace. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile e quelli della Stazione di Stampace, dopo la segnalazione di una rissa culminata con un ferimento.

All’arrivo dei militari, un ragazzo cagliaritano giaceva a terra con ferite al torace e a un braccio, provocate da un’arma da taglio. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e risalire all’identità del responsabile, che si sarebbe allontanato subito dopo l’accaduto.

