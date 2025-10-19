Cagliari, notte di sangue alla Marina | La rabbia dei residenti: “Noi ignorati”

Un giovane è stato accoltellato in via Sicilia: è grave. Monta la rabbia dei residenti per la sicurezza nel quartiere Marina

Sangue ieri sera nel quartiere della Marina, nel cuore di Cagliari. Un minorenne è stato accoltellato in via Sicilia durante un episodio di violenza che ha scosso l’intera comunità. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in compagnia di un amico quando sarebbe stato avvicinato da una persona conosciuta, che lo avrebbe colpito con un’arma da taglio, ferendolo gravemente al torace e al braccio.

Subito soccorso dal personale sanitario del 118, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’aggressore, su cui alcuni testimoni hanno fornito elementi utili.

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni dei residenti del quartiere Marina, da tempo teatro di episodi di violenza e degrado. Sulla pagina social “Apriamo le finestre alla Marina”, la portavoce del comitato di quartiere Sandra Orrù ha espresso tutta la rabbia e la frustrazione dei cittadini.

“Speriamo bene per lui. Ma vorrei che tutti quegli amministratori comunali che hanno minimizzato e girato la faccia dall’altra parte in questi anni, finalmente prendano coscienza che non basta ignorare un problema affinché sparisca” attacca Orrù. “Quando vi decidete ad agire seriamente e ad attuare delle azioni risolutive? Sembra che in piazza del Carmine funzioni la zona rossa, perché la Marina è zona franca per chi delinque? Chi ne beneficia?”.

