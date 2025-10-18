Scontro frontale sulla ex 125: 3 feriti gravi, coinvolta una bimba di 9 mesi

Paura intorno alle 13 lungo la strada provinciale ex 125, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra 8A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Lanusei, che ha dovuto procedere all’estricazione della conducente di una Fiat Punto, rimasta incastrata tra le lamiere.

A bordo della stessa auto viaggiava anche una bambina di appena 9 mesi, rimasta fortunatamente illesa e subito affidata ai nonni. La giovane donna, originaria di Jerzu, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso.

Sull’altra vettura, una Ford Fiesta, si trovavano 2 persone – anch’esse di Jerzu – che sono state soccorse e trasferite in codice rosso all’ospedale di Lanusei.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute 3 ambulanze del 118, l’elisoccorso e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Jerzu, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

