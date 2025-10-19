Accoltellamento a Cagliari, Fratelli d’Italia attacca: “Situazione fuori controllo”

L’accoltellamento avvenuto nella notte a Cagliari tra via Napoli e via Sicilia, nel quartiere Marina, fa discutere e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. A intervenire con toni duri è il partito di Fratelli d’Italia con due esponenti di spicco: il consigliere regionale Corrado Meloni e presidente cittadino Salvatore Sirigu.

“Negli ultimi mesi, i segnali che si avvertono in città, in particolare nel quartiere Marina, sono preoccupanti” scrivono in una nota. “La situazione dell’ordine pubblico rischia di diventare ingovernabile se non si pongono rimedi immediati, drastici ed efficaci”.

Meloni ha parlato di un “fatto gravissimo”, che a suo dire “spazzerà via ogni residuo dubbio ideologico o opportunistico che finora ha impedito all’amministrazione comunale di agire in modo deciso sul tema della sicurezza”. Il consigliere regionale chiede il pugno duro: “Non va escluso il ricorso alle Forze armate, che rappresenterebbero un presidio di sicurezza per cittadini e turisti che durante le serate decidono di vivere la città”.

Sulla stessa linea Sirigu. “Il Palazzo non può far finta di niente, occorrono scelte concrete con investimenti mirati, aumentando i controlli della Polizia locale, presidiando il territorio nei punti nevralgici e piazzando ulteriori telecamere e non è opportuno smantellare il regolamento di sicurezza, come vorrebbe fare la Giunta Zedda”. Sirigu ha inoltre invitato a sostenere attività sociali per i giovani, a rafforzare i controlli sugli esercizi che vendono alcolici ai minorenni, e a coinvolgere le famiglie nel percorso educativo.

Meloni ha infine annunciato la volontà di portare la questione in Consiglio regionale. “Riproporrò in Consiglio regionale alcune proposte bocciate dal centrosinistra nella scorsa Finanziaria regionale, per contrastare la malamovida”. Ovvero “risorse per sostenere i Comuni in progetti di vigilanza, in accordo con le prefetture, per presidiare il territorio e rafforzare l’operatività delle forze dell’ordine e per potenziare le capacità operative delle polizie locali attraverso corsi tecnico-professionali”. Idee “bocciate dalla Giunta Todde, ma apprezzate da alcuni assessori della giunta Zedda, perciò confido in un maggiore sostegno”.

