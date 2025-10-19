Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: Pisacane ridisegna l’attacco

Tutto pronto per la sfida Cagliari-Bologna, con fischio d’inizio alle ore 15. Il tecnico Fabio Pisacane si affida a Esposito, con Folorunsho e Felici a supporto. In difesa c’è Mina, in dubbio fino agli ultimi giorni dopo un problema fisico. Ecco le formazioni:
Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Obert, Palestra, Adopo, Prati; Folorunsho, Felici; Esposito.
All. Pisacane
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
