Olbia, alcolici venduti a minorenni: multato il proprietario di un bar

Le Forze dell'Ordine hanno riscontrato che diversi ragazzi sotto i diciotto anni erano stati serviti con bevande alcoliche e sono stati sorpresi a consumarle

I Carabinieri hanno sanzionato il gestore di un bar nel centro di Olbia per aver somministrato alcolici a persone minorenni. L’infrazione è stata accertata durante un servizio di controllo e prevenzione condotto dai militari nel fine settimana, mirato alle aree della movida cittadina.

Le Forze dell’Ordine hanno riscontrato che diversi ragazzi sotto i diciotto anni erano stati serviti con bevande alcoliche e sono stati sorpresi a consumarle all’interno dell’esercizio commerciale. In seguito agli accertamenti, al titolare del locale è stata comminata una sanzione amministrativa per non aver rispettato le disposizioni che proibiscono rigorosamente la vendita di alcol ai minori.

Nel complesso, il servizio di vigilanza si è svolto in un clima prevalentemente sereno, portando all’identificazione di numerose persone. Si sono registrati soltanto sporadici episodi di resistenza o riluttanza da parte di alcuni individui che, fermati per un controllo, hanno esitato inizialmente a esibire i documenti. Tuttavia, la situazione è stata prontamente risolta, permettendo il regolare svolgimento delle operazioni di monitoraggio del territorio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it