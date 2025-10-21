Paura a Uras, incendio in un terreno arriva a toccare le rotaie ferroviarie

Le fiamme, alimentate dall'erba secca, si sono velocemente propagate verso la linea ferroviaria in cui è stato bloccato il treno verso Oristano

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un allarme sulla linea ferroviaria che collega Uras e Pabillonis, a causa di un incendio sviluppatosi in un campo incolto adiacente ai binari.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono propagate pericolosamente verso la linea ferroviaria. Per ragioni di sicurezza, la direzione delle Ferrovie ha dovuto interrompere la circolazione: il treno regionale in servizio sulla tratta Oristano–Cagliari (partito alle 16:49) è stato bloccato dal macchinista nei pressi della stazione di Uras-Mogoro.

L’intervento rapido e risolutivo del Corpo Forestale è stato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Nel giro di circa quindici minuti, l’incendio è stato completamente domato e la situazione è tornata alla normalità.

Il convoglio ha potuto quindi riprendere la sua corsa verso il capoluogo, con grande sollievo per i passeggeri a bordo.

