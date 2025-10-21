Sant’Antioco, detenzione di cocaina in casa: una denuncia e un arresto

Un diverbio familiare ha innescato una scoperta legata allo spaccio di stupefacenti a Sant’Antioco.

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione locale, supportati dai colleghi di San Giovanni Suergiu, sono intervenuti in un’abitazione in seguito a una richiesta d’aiuto giunta al 112 per un’accesa lite domestica.

Dopo aver sedato gli animi e verificato che nessuno fosse rimasto ferito, i militari hanno notato alcuni indizi che facevano presupporre la presenza di attività illecite nell’appartamento. Hanno così proceduto a una perquisizione d’iniziativa.

L’operazione ha portato all’arresto di un disoccupato 60enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di cocaina e di 1.025 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Contemporaneamente, un pensionato 59enne, anch’egli residente a Sant’Antioco e già noto alle Forze di Polizia, che si trovava nell’abitazione al momento del controllo, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di 3,4 grammi della medesima sostanza.

Il 60enne, espletate le procedure di rito, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carbonia, in attesa del rito direttissimo che si terrà in mattinata presso il Tribunale di Cagliari per la convalida dell’arresto.

