Accoltellamento a Cagliari, confermata custodia cautelare in carcere per il 15enne

Il quindicenne di Cagliari accusato di aver ferito gravemente un suo pari con tre coltellate sabato sera, al culmine di una lite tra via Sicilia e via Napoli nel rione Marina, rimane recluso presso l’istituto penale minorile di Quartucciu.

La misura è stata convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha mantenuto la custodia cautelare in carcere per il giovane, il quale deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Durante l’interrogatorio, assistito dall’avvocato Antonella Floris, il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del GIP. Tuttavia, su indicazione della sua legale, ha scelto di rendere delle dichiarazioni spontanee.

Queste affermazioni hanno permesso di definire con maggiore dettaglio la dinamica dell’accaduto, avvenuta nei pressi del porto. La ricostruzione conferma che i due quindicenni hanno avuto un violento scontro verbale prima che l’aggressore estraesse un coltello da cucina lungo trenta centimetri per colpire la vittima al torace e al braccio.

