Maltempo in Sardegna, forti nubifragi si abbattono nel Sulcis-Iglesiente

Ancora maltempo in Sardegna che colpisce in modo particolare il sud dell’Isola, nella provincia del Sulcis-Iglesiente.
Come segnala il meteorologo Matteo Tidili sono in corso nubifragi con ruscellamento e trasporto di materiale solido lungo la strada provinciale 83. Intensi rovesci anche nel Sulcis dove nuovi temporali sono in arrivo vicino alle coste della Nurra.
Anche su Carbonia si è abbattuto un forte temporale nel primo pomeriggio che ha allagato numerose strade creando diversi disagi alla circolazione.
