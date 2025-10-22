Maltempo in Sardegna, forti nubifragi si abbattono nel Sulcis-Iglesiente

Un forte temporale si è abbattuto su Carbonia nelle prime ore del pomeriggio con strade allagate che hanno causato disagi

Ancora maltempo in Sardegna che colpisce in modo particolare il sud dell’Isola, nella provincia del Sulcis-Iglesiente.

Come segnala il meteorologo Matteo Tidili sono in corso nubifragi con ruscellamento e trasporto di materiale solido lungo la strada provinciale 83. Intensi rovesci anche nel Sulcis dove nuovi temporali sono in arrivo vicino alle coste della Nurra.

Anche su Carbonia si è abbattuto un forte temporale nel primo pomeriggio che ha allagato numerose strade creando diversi disagi alla circolazione.

