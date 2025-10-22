Notizie Meteo Maltempo in Sardegna, forti nubifragi si abbattono nel Sulcis-Iglesiente

Un forte temporale si è abbattuto su Carbonia nelle prime ore del pomeriggio con strade allagate che hanno causato disagi

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Matteo Tidili

Ancora maltempo in Sardegna che colpisce in modo particolare il sud dell’Isola, nella provincia del Sulcis-Iglesiente.

Come segnala il meteorologo Matteo Tidili sono in corso nubifragi con ruscellamento e trasporto di materiale solido lungo la strada provinciale 83. Intensi rovesci anche nel Sulcis dove nuovi temporali sono in arrivo vicino alle coste della Nurra.

Anche su Carbonia si è abbattuto un forte temporale nel primo pomeriggio che ha allagato numerose strade creando diversi disagi alla circolazione.

