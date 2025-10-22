Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti De Giudici e Trinchieri, IV uomo Di Marco, al Var Doveri e Assistente Var Serra

Verona-Cagliari, arbitra Dionisi: con lui i rossoblù non hanno mai vinto

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l’8a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match dello stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Cagliari sarà il sig. Federico Dionisi della sezione de L’Aquila.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti De Giudici e Trinchieri, IV uomo Di Marco, al Var Doveri e Assistente Var Serra.

Sotto la direzione di Dionisi il Cagliari non ha mai trovato la vittoria in 6 precedenti, con il bilancio negativo di 5 sconfitte e un pareggio. L’ultimo incrocio risale al 29 aprile 2024, a Marassi contro il Genoa, dove i padroni di casa si imposero per 3-0.

Altro fattore che non gioca a favore dei rossoblù, rispetto ai precedenti, sono le statistiche sui gol: sono solo 3 in 6 partite quelli realizzati dagli isolani, mentre ammontano a 13 le reti incassate.

