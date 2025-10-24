Capodanno diffuso a Cagliari, Deidda dissente: “Scelta per pochi eletti”

Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia, ha espresso una dura critica nei confronti della Giunta Comunale di Cagliari riguardo alle decisioni prese per l’organizzazione del Capodanno, definendole dannose e rivolte a una cerchia ristretta.

L’Amministrazione e la maggioranza comunale hanno deciso di proseguire con l’orientamento politico di non allestire un evento di piazza di grandi dimensioni per la notte di San Silvestro. I fondi destinati in precedenza a tale scopo saranno invece impiegati per finanziare una serie di iniziative culturali distribuite nel corso dell’anno.

Deidda ha manifestato il suo netto dissenso, attaccando la scelta come elitaria e lesiva degli interessi economici e sociali della città. “L’ennesimo Capodanno diffuso non è una scelta per tutti, ma per pochi eletti “Ancora una volta si rinuncia a un grande evento in piazza che possa coinvolgere la cittadinanza e attirare turisti, preferendo finanziare un pubblico ristretto con tavolini costosi”.

Il Deputato ha inoltre respinto le giustificazioni della Giunta, che ha richiamato l’organizzazione del Capodanno alla Fiera sotto la precedente Giunta di Paolo Truzzu per legittimare la propria impostazione. “Si tratta di una falsa equivalenza e di una memoria selettiva”, ha sostenuto Deidda, chiarendo: “La scelta precedente fu dettata dalla chiusura di via Roma e dall’impossibilità di garantire le vie di sicurezza, non certo dalla volontà di rinunciare alla festa in piazza”. A riprova di una visione differente, Deidda ha citato l’evento tenuto nel Largo Carlo Felice, con la partecipazione di Blanco, come esempio di una politica più popolare e partecipativa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it