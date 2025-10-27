Morte Omar Masia, il conducente dell’auto risultato positivo all’alcoltest

La Procura di Tempio Pausania ha proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati del ventisettenne che si trovava alla guida della vettura finita fuori strada tra sabato e domenica notte. Il giovane è accusato di omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto quando l’auto, con a bordo cinque amici, è precipitata per circa dieci metri da un ponticello lungo la strada Baldu-L’Agnata, schiantandosi sul letto roccioso di un fiume attualmente in secca.

Nell’impatto, ha perso la vita Omar Masia, un elettricista venticinquenne di Calangianus. La tragedia ha assunto un risvolto particolarmente doloroso poiché il padre della vittima, un vigile del fuoco, ha scoperto il decesso mentre faceva parte della squadra intervenuta per i primi soccorsi.

Il conducente della Bmw è risultato positivo all’alcoltest, con una concentrazione di alcol nel sangue che superava di poco il limite consentito dalla legge. Non è stata invece riscontrata alcuna traccia di sostanze stupefacenti.

