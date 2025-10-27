Un talento sardo ad Amici: Angie fa il suo ingresso nella scuola

La cantante originaria di Uta ha vinto la sfida contro Frasa e ha fatto il suo ingresso nel talent. L'anno scorso aveva partecipato a Sanremo Giovani

A sorpresa ieri c’è stato un nuovo ingresso nella scuola di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi che va in onda sulle reti Mediaset. Si tratta di Angelica Paola Ibba, in arte Angie, cantante sarda originaria di Uta.

Angie ha vinto la sfida contro Frasa, cantante di Anna Pettinelli che è stato dunque eliminato. Una competizione complessa giudicata da Federica Camba.

Inizialmente la giudice esterna ha fatto cantare ai due ragazzi i loro inediti. Il primo ad esibirsi è stato Frasa con “Viola” e poi Angie con “Poco poco”.

Successivamente, è stato chiesto loro di fare due cover e il cantante della Pettinelli si è esibito con “True Colors”, mentre la cantante ha portato sul palco un’esibizione con il piano di “Can’t help falling in love” che ha emozionato tutto il pubblico in studio.

“E’ difficile perché ci sono tante cose che vanno valutate: il timbro della voce, il modo in cui cantate, l’emozione che mandate che è quello che sentite – ha esordito Federica Camba – Quello che fa la differenza è l’immaginario di chi deve lavorare su di voi, il fatto che ci sia un percorso lunghissimo di tanti colori da sfruttare e sviluppare”.

“Per questo motivo – ha concluso Camba – io scelgo che entri Angie”.

Classe 2001, Angelica aveva partecipato anche ad altri talent tra cui “Ti lascio una canzone” e “The voice of Italy”. L’anno scorso aveva partecipato a Sanremo Giovani e la sua presenza era data quasi per certa anche quest’anno.

