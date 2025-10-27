Cagliari-Sassuolo, arbitra Pairetto: l’ultima volta arrivò una convincente vittoria

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Colarossi e Scarpa, IV uomo Marinelli, al Var Camplone e Assistente Var Guida

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale della 9a giornata di Serie A che vedrà impegnato il Cagliari di Pisacane contro il Sassuolo di Grosso. Il match della Unipol Domus (giovedì 30 ottobre, ore 18:30) sarà diretto dal sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Colarossi e Scarpa, IV uomo Marinelli, al Var Camplone e Assistente Var Guida.

L’ultimo incrocio tra Pairetto e il Cagliari risale al 18 maggio 2025 dove i rossoblù, alla Unipol Domus, si imposero per 3-0 ai danni del Venezia. Nei 20 precedenti con Pairetto alla direzione di gara il Cagliari ha ottenuto 6 vittore, 5 pareggi e 9 sconfitte.

