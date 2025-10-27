Marco Sau, termina subito per infortunio l’esperienza nella Kings League

Marco Sau, ex attaccanti quasi 38enne del Cagliari, aveva riallacciato gli scarpini dopo essere rimasto svincolato dall’ultima esperienza con la Feralpisalò, scegliendo di partecipare alla Kings League con la squadra dei Gear7.
Sau aveva fatto il suo esordio con la nuova squadra (in qui milita anche un altro sardo, Marcello Mancosu) pareggiando per 6-6 senza andare in gol.
L’attaccante sardo, purtroppo, ha dovuto subito alzare bandiera bianca e rinunciare al proseguo della stagione in Kings League a causa della lesione del legamento collaterale subita in amichevole pre campionato.
