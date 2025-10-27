Maltempo Sardegna, disagi per le forti raffiche di vento e violente mareggiate

Le violente mareggiate e le raffiche di vento stanno creando notevoli difficoltà sia alla navigazione che alle manovre di approdo

La Sardegna è attualmente sferzata da forti raffiche di Maestrale e intense mareggiate. Per questo motivo, la protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo valido fino alla mezzanotte odierna, 27 ottobre.

Il vento soffia con violenza costante da ovest-nordovest su quasi tutta l’Isola, toccando l’intensità di burrasca nelle aree interne e in Gallura. Nelle zone costiere più esposte, come il Golfo di Orosei, i litorali galluresi e i rilievi orientali, le raffiche potrebbero raggiungere una vera e propria forza di tempesta.

Lo stato del mare è particolarmente critico lungo le coste settentrionali e nord-occidentali, dove le onde registrano altezze fino a quattro metri. Le violente mareggiate stanno creando notevoli difficoltà sia alla navigazione che alle manovre di approdo.

