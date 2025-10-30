Paura sulla Sp 24 direzione Padru, auto cade in un dirupo: c’è un ferito

In data odierna, il Distaccamento di Olbia dei Vigili del Fuoco è intervenuto sulla Strada Provinciale 24, in direzione di Padru, per un sinistro stradale che ha riguardato un mezzo commerciale a bordo del quale si trovavano due individui.

Il veicolo, per ragioni ancora da chiarire, è uscito di strada, precipitando in una scarpata particolarmente difficile da raggiungere. Una delle due persone a bordo è riuscita a liberarsi autonomamente, mentre l’altra è stata estratta dai pompieri e prontamente affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Il soggetto ferito è stato trasportato all’ospedale di Olbia mediante l’impiego dell’elisoccorso. Hanno partecipato alle operazioni anche i Carabinieri della Compagnia di Padru, i quali si sono occupati dei rilievi di rito e della gestione del traffico.

L’operazione dei Vigili del Fuoco è terminata dopo aver assicurato la zona e aver messo in sicurezza il veicolo coinvolto nell’incidente.

