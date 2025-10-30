Donigala Fenugheddu, auto fuori strada sulla Sp 292: ferito il conducente

La persona alla guida è stata soccorsa dal personale sanitario giunto sul luogo dell'incidente e successivamente trasferita in codice giallo presso l'ospedale di Oristano

Questa mattina, intorno alle ore 11:00 del 30 ottobre, la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano è stata allertata a causa di un incidente stradale sulla Strada Provinciale 292, vicino all’accesso per Donigala Fenugheddu.

Un’automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo per motivi ancora da stabilire, uscendo di conseguenza dalla carreggiata.

La squadra del Distaccamento di Abbasanta è stata immediatamente inviata sul posto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto senza indugio a estrarre la persona coinvolta dall’abitacolo e a garantire la sicurezza dell’area.

La persona alla guida è stata soccorsa dal personale sanitario giunto sul luogo dell’incidente e successivamente trasferita in codice giallo presso l’ospedale di Oristano. Presenti anche le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica.

