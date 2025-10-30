Siccità nel Nord Sardegna, Abbanoa conferma razionamento acqua nel sassarese

Nonostante le recenti precipitazioni, la provincia di Sassari continua a essere afflitta dalla siccità. Per tale ragione, Abbanoa mantiene in vigore le misure restrittive e i turni di chiusura dell’acqua.
Le piogge limitate dei giorni passati si sono rivelate insufficienti per modificare il quadro idrico. Di conseguenza, il piano di razionamento stabilito la scorsa settimana dal tavolo di crisi regionale è stato riconfermato.
Queste limitazioni sono necessarie per evitare un’interruzione completa del servizio di fornitura idrica nei Comuni coinvolti, assicurando l’erogazione attraverso l’uso parsimonioso delle risorse idriche estremamente ridotte attualmente disponibili.
