Morte Omar Masia, posto sotto sequestro il ponte dell’incidente

Sono attualmente in corso accertamenti per identificare l'ente o il soggetto responsabile della struttura in cui è avvenuta la tragedia

Il Magistrato della Procura di Tempio, la dottoressa Sara Martino, ha disposto il sequestro del ponte da cui, domenica scorsa, è precipitata la vettura a bordo della quale si trovava la vittima, Omar Masia.

La Pm sta conducendo le indagini per stabilire la responsabilità nel reato di omicidio stradale. L’atto di sequestro è stato materialmente eseguito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio.

Sono attualmente in corso accertamenti per identificare l’ente o il soggetto responsabile della struttura. Il provvedimento di sequestro è stato richiesto anche dai legali del giovane alla guida della BMW, gli avvocati Giovanni Azzena e Gerolamo Orecchioni, il quale risulta indagato per la morte di Masia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it