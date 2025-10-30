Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Esposito dal primo minuto

Le scelte di Pisacane e Grosso per Cagliari-Sassuolo, sfida infrasettimanale valida per la nona giornata di Serie A

Il Cagliari affronta il Sassuolo all’Unipol Domus alle 18.30. I rossoblù, reduci da un 2-2 in extremis contro il Verona, ritrovano la difesa che ha affrontato gli scaligeri, mentre in attacco è confermato Borrelli, con Folorunsho e Esposito alle spalle. Ecco le formazioni:

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Obert, Zappa; Idrissi, Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli.

All. Pisacane

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

All. Grosso

