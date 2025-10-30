Piero Massa va in pensione: il Cagliari omaggia lo storico magazziniere

Si chiude una pagina storica per il Cagliari Calcio: Piero Massa, il magazziniere che per più di 30 anni ha rappresentato una presenza costante e discreta nello spogliatoio rossoblù, va ufficialmente in pensione. La sfida con il Sassuolo è la sua ultima partita al servizio della squadra, dopo una vita intera trascorsa a supportare giocatori e staff con dedizione e instancabile professionalità.

Massa ha attraversato generazioni di campioni e allenatori, vivendo successi, retrocessioni, ritorni in Serie A e momenti indelebili nella storia sportiva della squadra sarda. Sempre lontano dai riflettori, ma con un ruolo fondamentale nella vita quotidiana del club, è diventato negli anni un punto di riferimento umano e professionale per chiunque abbia vestito la maglia rossoblù.

