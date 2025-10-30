Cagliari-Sassuolo 1-2, questa volta niente rimonta: rossoblù ko

Sconfitta in casa per il Cagliari che all’Unipol Domus perde 1-2 contro il Sassuolo. I rossoblù vanno sotto di 2 gol come a Verona, ma questa volta la rimonta non si completa.

Primi 20 minuti molto equilibrati, con la pioggia e il terreno scivoloso a favorire il gioco fisico più che quello tecnico. Al 27′ gol annullato a Esposito per un fuorigioco su spizzata di Borrelli. La gara non si accende, se non sul finale di primo tempo quando Caprile è bravo prima su Thorsvedt e poi su Volpato.

La ripresa parte forte e al 53′ è il Sassuolo a trovare il vantaggio. Calcio di punizione di Laurienté che con un destro preciso batte Caprile. Pochi minuti dopo i rossoblù sfiorano il pari con Zappa, che centra la traversa, poi provano l’assalto e i neroverdi sono costretti a difendersi. Ma la foga dura poco e al 65′ Pinamonti trova il raddoppio con un bel dribbling in area e un sinistro sul primo palo.

Il Cagliari non si abbatte e reagisce nuovamente, questa volta trovando il gol dell’1-2 con Esposito. Gran giocata di Felici che serve l’ex Empoli per il primo gol in campionato. I padroni di casa provano l’assalto per il pareggio, mentre Grosso corre ai ripari con un assetto più difensivo. Questa volta però non va come a Verona e i sardi incassano la sconfitta tra le mura amiche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it