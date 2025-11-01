Dramma a Bono, con l’auto cade in una scarpata: 53enne perde la vita

La vittima è Roberto Chessa, 53 anni, residente del luogo, che ha perso la vita in seguito alla caduta della sua vettura nella scarpata

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Bono nella notte. La vittima è Roberto Chessa, 53 anni, residente del luogo, che ha perso la vita in seguito alla caduta della sua vettura in una scarpata lungo via Adelasia di Torres.

L’episodio si è consumato intorno alle 4:00 del mattino, ma la Fiat Punto con a bordo il corpo di Chessa è stata individuata solo alle 7:00 di oggi. Sono stati alcuni residenti della zona ad aver notato l’auto nel dirupo adiacente a via Adelasia, provvedendo immediatamente ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bono per i rilievi, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Purtroppo, l’uomo era deceduto. La salma è stata in seguito riconsegnata ai familiari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it