Dramma a Bono, con l’auto cade in una scarpata: 53enne perde la vita

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Bono nella notte. La vittima è Roberto Chessa, 53 anni, residente del luogo, che ha perso la vita in seguito alla caduta della sua vettura in una scarpata lungo via Adelasia di Torres.
L’episodio si è consumato intorno alle 4:00 del mattino, ma la Fiat Punto con a bordo il corpo di Chessa è stata individuata solo alle 7:00 di oggi. Sono stati alcuni residenti della zona ad aver notato l’auto nel dirupo adiacente a via Adelasia, provvedendo immediatamente ad allertare i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bono per i rilievi, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Purtroppo, l’uomo era deceduto. La salma è stata in seguito riconsegnata ai familiari.
