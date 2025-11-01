Elmas, arrestato uomo afgano: era ricercato internazionale per pluriomicidio

Le Forze dell’Ordine hanno catturato un uomo di cittadinanza afgana in Sardegna, a Elmas, sospettato di essere coinvolto in un efferato delitto in Bosnia. L’uomo è ritenuto responsabile, in complicità con due connazionali, dell’omicidio aggravato avvenuto a Sarajevo il 2 settembre 2024.

Il percorso del ricercato lo ha condotto dall’Afghanistan all’Italia, passando per la Bosnia, luogo in cui avrebbe commesso il grave crimine.

L’operazione che ha portato al rintraccio e al fermo è stata il risultato della collaborazione tra il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Oristano – che ha materialmente condotto l’intervento – e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo si era nascosto in Italia utilizzando una falsa identità e aveva inoltrato una domanda di protezione internazionale.

I dettagli dell’accaduto risalgono al 2 settembre 2024. In quella data, l’uomo, insieme ad altri due complici di pari nazionalità, avrebbe assalito due altri connazionali. L’aggressione culminò con l’uccisione di una delle vittime, raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Dopo l’atto criminoso, i tre si diedero alla fuga, lasciando il corpo esanime della persona colpita sul luogo del delitto.

