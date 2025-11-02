Auto si ribalta sulla 131, conducente in ospedale

Paura sulla Statale 131: mezzo contro lo spartitraffico e cappottato in carreggiata, un ferito in codice giallo

Paura nel pomeriggio di ieri sulla Statale 131, all’altezza del km 113 in direzione Cagliari. Alle 15.50 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta è intervenuta per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto, finita contro la barriera spartitraffico e poi ribaltata in corsia di sorpasso.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, urtando violentemente il guard rail centrale prima di terminare la corsa capovolta sulla carreggiata. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo incidentato.

L’automobilista è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale di Oristano. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge e la gestione del traffico.

