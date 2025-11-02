Caos per il volo Cagliari-Pisa, accumulate 8 ore di ritardo: pesanti disagi

Domenica di disagi per i passeggeri diretti da Cagliari a Pisa. Il volo Ryanair FR6100, inizialmente programmato per le 16.30, ha subito un pesante ritardo, con il decollo rinviato più volte nel corso della giornata fino a slittare a mezzanotte e 45. Una lunga attesa di oltre 8 ore che ha costretto i viaggiatori a rimanere in aeroporto, tra comunicazioni frammentarie e crescente nervosismo.

Molti passeggeri hanno espresso malcontento per la gestione della situazione e il mancato rispetto degli orari previsti, raccontando i disagi di un’attesa snervante e priva di assistenza.

