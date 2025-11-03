Lazio-Cagliari 2-0, le pagelle: attacco molle, Prati chiude con una frittata

Il Cagliari perde 2-0 una partita che sembrava poter mantenere in equilibrio per lunghi tratti. I rossoblù pagano un attacco apparso debole e con poche idee, mentre la Lazio ha fatto valere la maggior qualità delle sue ali Isaksen e Zaccagni. Le pagelle:

Caprile 6: Ottimo intervento alla mezz’ora su un destro di Marusic. Poi non può nulla sulla precisione di Isaksen e Zaccagni.

Mina 6: Dominante contro Dia, sempre preciso nei posizionamenti. Con Caprile i meno colpevoli della sconfitta.

Luperto 6: Gara attenta, con lui la retroguardia prende sicurezza. Un po’ indeciso nell’uscire su Isaksen in occasione del primo gol, ma gara non certo insufficiente. Sul secondo gol l’errore non è il suo.

Zappa 5,5: In grossa difficoltà contro Zaccagni, davvero in una giornata di forma strepitosa. Capita proprio con il cliente sbagliato.

Palestra 5,5: Gioca a sinistra nella difesa a quattro, dove disputa una buona prova che annulla Isaksen per un’ora. Ma nell’unica fiammata del norvegese l’esterno rossoblù viene letteralmente mangiato. (78′ Idrissi sv)

Prati 4,5: Non è un giocatore appariscente e lo sappiamo. Ma a centrocampo la palla non gira rapida e nemmeno nel sostegno tra le linee riesce a rendersi efficace. Nel finale è suo l’errore clamoroso che innesca il raddoppio e spegne ogni speranza per il Cagliari.

Adopo 5: Buona la fase di non possesso, ma non mancano le imprecisioni con la palla al piede. In certe situazioni si addormenta proprio.

Folorunsho 5,5: Ha una buona occasione al 14′ ma non la sfrutta. Buona corsa come sempre e quando strappa sa rendersi pericoloso. Manca la precisione negli ultimi 25 metri. (78′ Pavoletti sv)

Gaetano 5,5: Poco attivo nel primo tempo, mentre nella ripresa si fa notare per una buona azione personale che però conclude debolmente. (56′ Felici 6: Prende il giallo appena entrato e ci mette un po’ a entrare a regime. Poi però è uno dei pochi a provarci)

Esposito 5: Totalmente assente dalla manovra. (68′ Luvumbo 5,5: Altro ingresso quasi fantasma. Sgasa una volta a destra, ma poi ritarda il cross).

Borrelli 5: Poco coinvolto, solite sportellate ma alla fine è sempre tutto lì. Sta diventando uno stopper prestato all’attacco. (68′ Kilicsoy 5,5: Ingresso poco incisivo, ma visto il poco minutaggio raccolto fin qui è comprensibile).

Pisacane 5,5: Questa volte non ha molte colpe. Il Cagliari approccia bene la partita e riesce a tenere il campo per un’ora, nonostante Zaccagni si dimostri in grande spolvero. Gli uomini di Sarri la sbloccano con una gran giocata di Isaksen e la vittoria arriva per la maggior qualità dei biancocelesti. Male però la fase offensiva, dove ora l’assenza di un bomber inizia a pesare e Pisacane sembra non riuscire a trovare la quadra.

