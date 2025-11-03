Lazio-Cagliari 2-0, il muro rossoblù crolla sotto i colpi di Isaksen e Zaccagni

Altra sconfitta per il Cagliari che all’Olimpico perde 2-0 contro la Lazio. Ai padroni di casa basta una fiammata di Isaksen per far crollare il muro rossoblù, poi ci pensa Zaccagni a sigillare la vittoria dei capitolini.

Prima vera occasione per il Cagliari al 14′ con Folorunsho, che con il destro calcia poco deciso e centrale da ottima posizione. Gli spunti migliori li da sempre il Cagliari nei primi 20 minuti, con un’altra bella azione confezionata da Folorunsho e Palestra, ma conclusa male da Esposito che calcia alto dal limite dell’area. Poi sale in cattedra la Lazio che prima con Basic poi con Zaccagni va a un passo dal gol. Poi è Caprile a dover effettuare la prima vera parata su un bel tiro di Marusic. Negli spogliatoi però si va sullo 0-0.

Nella ripresa parte bene il Cagliari, che con Gaetano si crea una buona occasione ma la conclusione del fantasista napoletano è debole. La Lazio però torna a comandare il gioco e quando Isaksen sembra ormai destinato all’uscita dal campo, ecco la fiammata per il vantaggio biancoceleste. Palla larga a destra, Isaksen rientra e calcia un sinistro a giro su cui Caprile non può nulla. Al 90′ la chiude Zaccagni, che sfrutta un erroraccio di Prati in impostazione e trafigge Caprile.

