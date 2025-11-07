Maxi piantagione di marijuana scoperta a Sedini: sequestrate 4.600 piante

Una piantagione con oltre 4.600 piante di marijuana è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Sedini dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Sassari.

L’intervento, condotto con la collaborazione del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, ha permesso di individuare un’estesa area agricola destinata alla coltivazione illegale di cannabis. Secondo le stime degli investigatori, la produzione avrebbe generato marijuana per un valore di mercato di circa un milione di euro.

Durante la perquisizione della tenuta, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Sassari ha rinvenuto un capannone trasformato in essiccatoio e deposito per lo stoccaggio della sostanza, oltre a un impianto di irrigazione abusivo collegato direttamente alla rete idrica pubblica.

All’interno dell’area sono stati trovati anche dispositivi di videosorveglianza remota, indumenti e attrezzature da lavoro che saranno analizzati nei laboratori forensi per risalire ai responsabili, al momento non ancora identificati.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, e dopo aver accertato che il tenore di Thc nelle infiorescenze superava i limiti consentiti dalla legge, l’intera piantagione è stata eradicata e distrutta sul posto con l’ausilio del personale e dei mezzi dell’agenzia regionale Forestas.

