Morto il maestro Peppe Vessicchio, con lui Valerio Scanu vinse Sanremo

Si è spento all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, una delle figure più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano. Ricoverato presso l’ospedale San Camillo di Roma a causa di una complicazione improvvisa, l’artista non ce l’ha fatta.

Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e volto televisivo entrato nell’immaginario collettivo, Vessicchio è stato per decenni un punto di riferimento della musica italiana. La sua presenza carismatica sul palco del Festival di Sanremo lo aveva reso un’icona, simbolo di competenza, eleganza e passione autentica per la musica.

Nel 2010 fu protagonista della kermesse dirigendo Valerio Scanu nel brano “Per tutte le volte che”. Quell’anno il cantante sardo conquistò la vittoria del 60º Festival di Sanremo, accompagnato nella serata dei duetti da Alessandra Amoroso, sempre sotto la direzione del maestro Vessicchio.

