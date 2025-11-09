Cagliari, sventato furto alla Rafco: in fuga una banda di 6 ladri

Il tentativo di intrusione è avvenuto nella serata dell’8 novembre in via dell’Agricoltura. Decisivo l’intervento della vigilanza privata e della Polizia

Tentato furto a Cagliari, ma l’azione dei ladri è stata sventata grazie al pronto intervento della vigilanza privata e delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto ieri, 8 novembre 2025, intorno alle 21.20, presso i locali della Rafco in via dell’Agricoltura.

Come racconta la Sicurtecnica srl, la centrale operativa è stata allertata dai segnali video provenienti dalle telecamere esterne, seguiti subito dopo dall’allarme del sistema antifurto che protegge ingressi e aree perimetrali dell’azienda. Alla guida delle operazioni la Gpd D. Paglietti, che ha immediatamente disposto l’intervento della pattuglia di pronto intervento, mentre la centrale allertava contestualmente la Polizia e il proprietario del capannone.

Dalle immagini in diretta, la guardia in servizio ha descritto sei uomini incappucciati intenti a forzare il cancello e introdurre all’interno del cortile una Fiat Panda presumibilmente rubata. Con estrema rapidità, i malviventi hanno divelto l’inferriata di una finestra e tentato di accedere ai locali per raggiungere la cassaforte.

La fuga è scattata pochi istanti dopo: uno dei complici, che faceva da palo su viale Elmas, ha notato l’arrivo della pattuglia della Sicurtecnica e ha dato l’allarme ai suoi complici, costringendoli a scappare. Nessun danno è stato registrato all’interno dell’edificio, grazie alla tempestività dell’intervento.

Sul posto sono poi giunti il proprietario e una pattuglia della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili.

In un post pubblicato sui social, la Sicurtecnica ha espresso soddisfazione per l’operazione: “Non li abbiamo presi, ma non hanno fatto neppure danni: a volte è questa la gratificazione più grande”. L’azienda ha inoltre sottolineato l’efficacia del proprio sistema di allerta video con tecnologia Human e Vehicle Detection, che ha permesso di rilevare il tentativo di intrusione in tempo reale.

