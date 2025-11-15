Sestu, addio a don Onofrio Serra: grande folla addolorata per l’ultimo saluto

La cerimonia funebre è stata presieduta dal vescovo, Monsignor Baturi, che ha sottolineato l'eredità umana e spirituale lasciata da don Onofrio

Ieri, 14 novembre 2025, la comunità di Sestu ha tributato un addio toccante a Don Onofrio Serra, figura di spicco e molto amata della parrocchia. La partecipazione straordinaria di fedeli, amici e concittadini ha reso omaggio al sacerdote che ha dedicato la sua vita alla fede e alla carità, accompagnando intere generazioni.

La cerimonia funebre è stata presieduta dal vescovo, Monsignor Baturi, il quale, con le sue parole, ha voluto evidenziare la ricca eredità spirituale e umana lasciata da Don Onofrio.

Scomparso all’età di 86 anni, Don Onofrio Serra è stato il parroco della chiesa di San Giorgio Martire a Sestu per ben trentacinque anni, un periodo in cui ha lasciato un’impronta profonda nella vita sociale e religiosa del paese. Nato a Sestu il 18 aprile 1939, era stato ordinato sacerdote nel 1966, servendo con assoluta dedizione diverse comunità prima di fare ritorno nella sua terra d’origine.

