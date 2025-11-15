Monastir, violenta lite al centro di accoglienza: il bilancio è di 6 feriti

Per sedare la sommossa e ristabilire l'ordine, è stato necessario un massiccio spiegamento di forze dell'ordine, con l'intervento in forze di ben tredici pattuglie

Un violento tumulto notturno è scoppiato nella notte di giovedì all’interno del Centro di Accoglienza Straordinaria di Monastir.

La rissa ha coinvolto un folto gruppo di circa trenta o quaranta ospiti, appartenenti a diverse nazionalità, tra cui gruppi di nordafricani, afghani e pakistani, che si sono scontrati in una feroce battaglia. L’aggressività dello scontro è stata estrema: i partecipanti non si sono limitati a venire alle mani, ma hanno fatto uso di oggetti contundenti improvvisati, quali sedie, tavoli, frammenti di bottiglie e pezzi di legno strappati dagli infissi della struttura.

Per sedare la sommossa e ristabilire l’ordine, è stato necessario un massiccio spiegamento di forze dell’ordine, con l’intervento in forze di ben tredici pattuglie tra Carabinieri e Polizia di Stato.

Il bilancio finale della violenza registra sei feriti, tutti giovani di origine algerina. Cinque di loro sono stati trasferiti in codice giallo all’Ospedale Brotzu di Cagliari per curare ferite lacero-contuse e lesioni superficiali; un sesto ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto. Le autorità hanno confermato che nessuno dei feriti versa in condizioni gravi.

